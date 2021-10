Paris Théâtre de la Ville - Abbesses île de France, Paris Ne pas finir comme Roméo et Juliette Théâtre de la Ville – Abbesses Paris Catégories d’évènement: île de France

Ne pas finir comme Roméo et Juliette Théâtre de la Ville – Abbesses, 7 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 7 au 9 octobre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 19h30 à 20h30

et jeudi, samedi de 14h30 à 16h

Un coup de foudre transcende les interdits de la société dans ce voyage tendre et inventif. Parfois, il suffit de passer le pont. Ainsi fait Romy, championne de ping-pong au pays des invisibles, bien décidée à emmener son père de l’autre côté de la ville découvrir la mer dont il rêvait. Romy rencontrera Pierre, écrivain et rédacteur d’horoscopes shakespeariens qui, eux, passent le pont, via la radio. Les voici emportés dans une délicate histoire d’amour, elle, elfe gracile au visage masqué, lui, pierrot rêveur. La société entendra les séparer, et ainsi leurs mondes. Ce conte un zeste fantastique déploie peu à peu sa palette inouïe de moyens poétiques: ils ne sont que quatre sur le plateau pour faire vivre ce ciné-théâtre d’une mélancolie non moins infinie que sa fantaisie raffinée. REPRÉSENTATION EN AUDIODESCRIPTION

Le samedi 9 octobre à 15h précédée d’une visite tactile En partenariat avec Accès culture, des spectacles de théâtre et de danse sont proposés en audiodescription par un système de casque à haute fréquence. Une approche tactile du décor est organisée avant la représentation. Réservation de l’audiodescription : csimon@theatredelaville.com / téléphone : 01 48 87 59 50 Un tarif préférentiel est accordé pour la personne aveugle ou malvoyante et son accompagnateur. Spectacles -> Jeune public Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

