Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe NE PAS FINIR COMME ROMÉO ET JULIETTE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

NE PAS FINIR COMME ROMÉO ET JULIETTE Le Mans, 7 décembre 2021, Le Mans. NE PAS FINIR COMME ROMÉO ET JULIETTE 2021-12-07 – 2021-12-07 L’Espal 60 rue de l’Esterel

Le Mans Sarthe C’est sous la forme d’un ciné-concert réunissant avec virtuosité les techniques du cinéma, du théâtre, du bruitage et de la musique que les quatre artistes de la Cordonnerie vous raconteront cette histoire d’amour interdit qui, comme chez Shakespeare, heurte les règles établies et renverse l’ordre admis… Amour Anarchie C’est sous la forme d’un ciné-concert réunissant avec virtuosité les techniques du cinéma, du théâtre, du bruitage et de la musique que les quatre artistes de la Cordonnerie vous raconteront cette histoire d’amour interdit qui, comme chez Shakespeare, heurte les règles établies et renverse l’ordre admis… dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse L'Espal 60 rue de l'Esterel Ville Le Mans