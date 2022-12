Ne pas finir comme Roméo et Juliette – La Cordonnerie Le Monfort théâtre, 18 janvier 2023, Paris.

Du mercredi 18 janvier 2023 au samedi 28 janvier 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h30 à 20h55

. payant

TARIF B (de 5€ à 25€)

La Cordonnerie aime revisiter les classiques pour leur donner une autre vie.

Ici, ni Capulet ni Montaigu, mais des visibles et des invisibles. Un monde coupé en deux par une frontière que personne ne remet en cause, car les barrières mentales sont parfois plus solides que les barbelés. Mais un jour, Romy l’invisible va passer de l’autre côté et faire la rencontre d’un homme un peu solitaire, un peu rêveur, et prêt à vivre une impensable histoire d’amour.

Avec leur patte unique, Métilde Weyergans et Samuel Hercule, irrésistible duo de la Cordonnerie, déploient tout l’art de leur ciné-spectacle. Le public assiste avec délectation à un ballet minutieux, où tous les sons sont ingénieusement réalisés à vue et en direct à partir d’une multitude d’instruments et d’objets hétéroclites. Bruitages, théâtre, musique et cinéma s’imbriquent pour donner vie à cette étrange et impossible idylle qui questionne notre capacité à accepter la différence.

Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion 75015 Paris

© photo : Pierrick Corbaz Romeo&Juliette