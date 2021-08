NE PAS FINIR COMME ROMÉO ET JULIETTE Istres, 13 octobre 2021, Istres.

NE PAS FINIR COMME ROMÉO ET JULIETTE 2021-10-13 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-13 Théâtre de l’Olivier Place Jules Guesde

Istres Bouches-du-Rhône

Chaque spectacle de La Cordonnerie est un événement. Après Blanche Neige ou la chute du mur de Berlin et Dans la peau de Don Quichotte, voici la nouvelle création de Métilde Weyergans et Samuel Hercule qui se réapproprient les classiques avec habileté, délicatesse et humour, mêlant théâtre, musique et cinéma.



Ne pas finir comme Roméo et Juliette est une fable surnaturelle et politique. Dans une ville coupée en deux par une frontière invisible, Romy et Pierre vont défier leur destinée et bousculer préjugés et croyances. L’histoire de Roméo et Juliette n’est qu’un prétexte pour parler de tous les exclus de l’amour, de la société, de la vie…



Du spectacle vivant, très vivant. Intelligent, souriant, emballant. » L’Express



Tout public à partir de 12 ans

Nouvelle création de Métilde Weyergans et Samuel Hercule qui se réapproprient les classiques avec habileté, délicatesse et humour, mêlant théâtre, musique et cinéma.

+33 4 42 56 48 48

Chaque spectacle de La Cordonnerie est un événement. Après Blanche Neige ou la chute du mur de Berlin et Dans la peau de Don Quichotte, voici la nouvelle création de Métilde Weyergans et Samuel Hercule qui se réapproprient les classiques avec habileté, délicatesse et humour, mêlant théâtre, musique et cinéma.



Ne pas finir comme Roméo et Juliette est une fable surnaturelle et politique. Dans une ville coupée en deux par une frontière invisible, Romy et Pierre vont défier leur destinée et bousculer préjugés et croyances. L’histoire de Roméo et Juliette n’est qu’un prétexte pour parler de tous les exclus de l’amour, de la société, de la vie…



Du spectacle vivant, très vivant. Intelligent, souriant, emballant. » L’Express



Tout public à partir de 12 ans

dernière mise à jour : 2021-08-25 par