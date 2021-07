Ne pas courir au bord du bassin Piscine Hébert, 28 août 2021-28 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 28 au 29 août 2021 :

samedi, dimanche de 13h à 16h

gratuit

Dans l’eau ou au bord du bassin des scènes cultes jouées par des comédiens pendant votre baignade. On nage, on plonge, on déguste, on se pose, on bronze… c’est l’été

La piscine parisienne, un lieu culte

Ne pas courir au bord du bassin une proposition décalée culturelle et ensoleillée pour bien terminer vos vacances

La piscine, le bord de mer sont porteurs d’un imaginaire collectif fort. S’y jouent des rencontres, des défis personnels, des moments de tension quelquefois, de retrouvailles avec le sport, le physique, les éléments, le corps.

La compagnie Harmonieuse Disposition propose de jouer des scènes cultes qui se passent en piscine, ou au bord de mer à l’intérieur de la piscine découverte.

Les comédiens, au même titre que les usagers de la piscine au bord de la piscine ou dans l’eau, et à heures fixes, délivreront une scène en happening.

Avec Quentin Barbosa, Amine Boudelaa, Frédéric Cherboeuf, Léa Tissier et Lisa Toramanian

Mise-en-scène Anne Saubost

Avec la participation du Jeune Théâtre national

Piscine Hébert 2, rue des Fillettes Paris 75018

Contact :Compagnie Harmonieuse Disposition

