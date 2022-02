Ne nous libérez pas, on s’en charge. Une histoire des féminismes de 1789 à nos jours Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Avec Bibia Pavard et Michelle Zancarini-Fournel autour de leur ouvrage Ne nous libérez pas, on s’en charge. Une histoire des féminismes de 1789 à nos jours (Editions de La Découverte, 2020) Comment les féminismes ont-ils émergé en France ? Doit-on parler de « féminisme bourgeois » ? Quels liens ont existé entre féminismes et socialismes ? Y a-t-il eu des féminismes noirs ? Les féministes étaient-elles toutes colonialistes ? Existe-t-il des féminismes religieux ? Comment s’articulent mouvements lesbien, gay, trans et mouvements féministes ? Quel a été le rôle du féminisme institutionnel ? Qu’est-ce qui est nouveau dans les groupes féministes aujourd’hui ? Qu’est-ce que révèle #Metoo sur la capacité des femmes à se mobiliser ? Rencontre suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Au Bonheur des Dames Médiathèque José Cabanis – Grand Auditorium (niveau -1) Avec Bibia Pavard et Michelle Zancarini-Fournel autour de leur ouvrage Ne nous libérez pas, on s’en charge. Une histoire des féminismes de 1789 à nos jours (Editions de La Découverte, 2020) Comment le Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

