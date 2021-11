Hellemmes place Hentgès Hellemmes Hellemmes, Nord Ne laissez pas le froid s’installer chez vous ! – 4/12 place Hentgès Hellemmes Hellemmes Catégories d’évènement: Hellemmes

Samedi 4 décembre 2021 9h – 12h Place Hentgès Les conseillers du GRAAL* et de la MRES* seront présents sur le marché pour échanger, vous informer sur les aides financières, proposer des rendez-vous pour le cliché thermique de votre façade après vérification d’éligibilité (réalisable sous conditions techniques et climatiques). Vous quitterez le marché, après avoir confectionnè, avec le soutien de la MRES, la fameuse marmite norvégienne ou comment poursuivre une cuisson en faisant des économies d’énergie. Le matériel sera fourni. Atelier à l’Espace senior sur réseravation au 03 20 79 97 40 et soumis au Pass sanitaire Propriétaires, locataires, copropriétaires : Comment adapter et améliorer la performance énergétique de votre logement à Hellemmes place Hentgès Hellemmes place Hentgès Hellemmes Hellemmes Nord

