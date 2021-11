Ne Fais pas une scène – Exposition de Céline Tuloup Tourouvre au Perche, 3 décembre 2021, Tourouvre au Perche.

Ne Fais pas une scène – Exposition de Céline Tuloup RANDONNAI Espace culturel de la Corne d’Or Tourouvre au Perche

2021-12-03 – 2021-12-22 RANDONNAI Espace culturel de la Corne d’Or

Tourouvre au Perche Orne

L’ univers artistique de CELINE TULOUP tisse des liens entre psychanalyse, croyance populaire, et enjeux politiques. La broderie et plus largement le textile se veulent une référence à l’histoire des femmes confinées dans l’espace domestique. Lors de cette exposition, elle présente le travail réalisé en résidence à La Corne d’Or, réflexion autour du poids des mots et des non-dits. L’art peut-il nous aider à déjouer les insultes et les silences qui humilient au quotidien ?Visite sur RDV

Vernissage en présence de l’artiste le 2 décembre à 18h

communication.ec@lacornedor.fr +33 2 33 84 99 91 https://lacornedor61.fr/saison-culturelle-2/

RANDONNAI Espace culturel de la Corne d’Or Tourouvre au Perche

