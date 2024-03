Né d’une graine Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle Aix-en-Provence, mercredi 7 février 2024.

Tirée de l’album « D’une petite graine verte » de l’auteur-illustrateur Mathias Friman, cette exposition raconte, saison après et saison et planche après planche, l’incroyable ascension de cette petite graine qui devient arbre.

Les illustrations sont enrichies d’un cabinet de curiosités constitué de livres anciens, de plantes et spécimens insolites, dans une scénographique qui n’est pas sans rappeler les balades en forêt.

Une exposition proposée dans le cadre de l’Éducation Artistique et Culturelle, en partenariat avec le Muséum d’histoire naturelle, l’Imagier Vagabond et les éditions Les Fourmis rouges.

Tout au long de l’exposition, des animations seront proposées. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 13:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle 25 allée de Philadelphie

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

