Ne Dites Pas A Ma Femme Que Je Suis Marseillais ! LA COMEDIE DES SUDS – CABRIES, 7 février 2023, CABRIES.

Ne Dites Pas A Ma Femme Que Je Suis Marseillais ! LA COMEDIE DES SUDS – CABRIES. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-03-28 20:00. Tarif : 23.8 à 23.8 euros.

La nouvelle comédie de Jean Jaque, auteur des "Cacous", comédie à quatre personnages nous raconte la vie de François, tiraillé entre son passé marseillais et son présent de "néo-bourgeois". Après s'être "exilé" de longues années loin de sa ville natale, François est de retour à Marseille. Entre temps, il est devenu directeur des ressources humaines d'une grande entreprise et a épousé Vanilla, une bourgeoise hautaine et quelque peu coincée. Et ce retour dans la cité phocéenne va être synonyme de retrouvailles car François a rencontré, par hasard, au détour d'une rue son ami d'enfance Mickaël. Càcou incorrigible, marié à Laurence, cagole incorrigible, celui?ci est resté le même ! Ces quatre personnages hauts?en?couleurs vont se retrouver lors d'une soirée mouvementée où les révélations inattendues, les quiproquos hilarants et les gags désopilants vont s'enchaîner et compliquer la vie de François.

LA COMEDIE DES SUDS – CABRIES CABRIES La Palmeraie-Plan de campagne Bouches-du-Rhone

.2023-03-28.

