NE DITES PAS A MA FEMME COMEDIE DES SUDS PLAN DE CAMPAGNE Cabries, mardi 26 novembre 2024.

La nouvelle comédie de Jean Jaque, auteur des Cacous , comédie à quatre personnages nous raconte la vie de François, tiraillé entre son passé marseillais et son présent de néo-bourgeois . Après s’être exilé de longues années loin de sa ville natale, François est de retour à Marseille. Entre temps, il est devenu directeur des ressources humaines d’une grande entreprise et a épousé Vanilla, une bourgeoise hautaine et quelque peu coincée. Et ce retour dans la cité phocéenne va être synonyme de retrouvailles car François a rencontré, par hasard, au détour d’une rue son ami d’enfance Mickaël. Càcou incorrigible, marié à Laurence, cagole incorrigible, celui-ci est resté le même ! Ces quatre personnages hauts-en-couleurs vont se retrouver lors d’une soirée mouvementée où les révélations inattendues, les quiproquos hilarants et les gags désopilants vont s’enchaîner et compliquer la vie de François.

Tarif : 17.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-11-26 à 20:00

COMEDIE DES SUDS PLAN DE CAMPAGNE LA PALMERAIE C.CIAL 13480 Cabries 13