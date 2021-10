Genève Uni Mail Genève “Ne détournez pas le regard !” – Ateliers interactifs de courage civique Uni Mail Genève Catégorie d’évènement: Genève

“Ne détournez pas le regard !” – Ateliers interactifs de courage civique Uni Mail, 18 novembre 2021, Genève. “Ne détournez pas le regard !” – Ateliers interactifs de courage civique

du jeudi 18 novembre au jeudi 25 novembre à Uni Mail

Conçu et animé par Amnesty International, section suisse, l’atelier «Ne détournez pas le regard!» a pour objectif d’**entraîner** les participant-e-x-s à faire preuve de courage civique face aux violences faites aux femme-x-s et aux minorités de genre **dans l’espace public**. Remarques suggestives, sifflements, coups: nous connaissons tou-te-x-s le harcèlement sexiste et sexuel dans l’espace public. Mais que pouvons-nous faire face à de telles situations? Comment pouvons-nous **soutenir** les personnes touchées, comment nous **protéger**? Avec l’aide de comédien-ne-x-s, exercez-vous à réagir dans des situations sensibles. Un événement proposé dans le cadre de la campagne “[Objectif zéro sexisme dans ma ville](www.geneve.ch/zero-sexisme)” 2021 (1er au 28 novembre) de la Ville de Genève, en partenariat avec le festival [Les Créatives](https://lescreatives.ch/).

Gratuit

Dans le cadre de la campagne “Objectif zéro sexisme dans ma ville” et du festival Les Créatives, Amnesty International propose un atelier pour apprendre à réagir face aux violences sexistes. Uni Mail Boulevard du Pont-d’Arve 40, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T18:30:00 2021-11-18T20:30:00;2021-11-20T16:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T14:00:00 2021-11-21T16:00:00;2021-11-25T18:30:00 2021-11-25T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Uni Mail Adresse Boulevard du Pont-d'Arve 40, 1205 Genève Ville Genève lieuville Uni Mail Genève