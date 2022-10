Nduduzo Makhathini New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Nduduzo Makhathini New Morning, 1 décembre 2022, Paris. Le jeudi 01 décembre 2022

de 19h30 à 22h00

. payant Tarif New Morning : 27.50 EUR

Dernier album : « In the spirit of Ntu » Depuis près d’une décennie, le pianiste bouscule la nouvelle scène jazz mondiale. Premier Sud-Africain à être signé sur l’illustre label Blue Note USA, il est l’auteur de huit albums solo ; son dernier opus, « In the spirit of Ntu », est paru fin mai 2022. Personnalité flamboyante et charismatique, fer de lance de l’effervescente nouvelle scène jazz sud-africaine, le pianiste et compositeur Nduduzo Makhathini, s’impose incontestablement comme l’une des grandes attractions de la scène musicale internationale. Marqué par la dimension religieuse et rituelle au coeur des traditions musicales de son pays, adoubé par le légendaire pianiste Behki Mseleku, fasciné par le lyrisme de McCoy Tyner au sein du quartet de John Coltrane, Nduduzo Makhathini invente un jazz à la fois mélodique, dansant, sensuel et hautement spirituel, totalement ancré dans la culture sud-africaine et résolument ouvert sur le monde contemporain et ses multiples métissages. Aux côtés de ses musiciens, Makhathini déroule un style inspiré et bienveillant, une dentelle mélodique qui rappelle combien la scène jazz est plurielle, et définitivement ancrée dans une ère de tous les possibles. Line up : Nduduzo Makhathini (Piano), Logan Richardson (Saxophone alto), Zwelakhe-Duma Bell Le Pere (Basse), Chad Taylor (Batterie) New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20221201-5601-nduduzo-makhathini.html https://www.facebook.com/events/3339902516247205/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/3339902516247205/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.newmorning.com/20221201-5601-nduduzo-makhathini.html

Nduduzo Makhathini

