A l’assaut de Palavas NDRoute Palavas Palavas-les-Flots, 23 octobre 2023, Palavas-les-Flots.

A l’assaut de Palavas 23 – 27 octobre NDRoute Palavas 350€ le séjour/ 25€ pour le dispositif vacances apprenantes

Un séjour sous le vent des pirates à Palavas! Jeux de plein air, Land Art, peinture, expression théâtrales, baignades et défis fous… La vie en collectivité et la participation de tous à chaque moment de la vie quotidienne nous apportera rires et surprises quotidiennes! Notre équipage sera mené par des pirates trépidants et hilarants!

Tout au long de ton séjour, les découvertes collectives vont s’enchaîner! Notre centre réservé pour le groupe offre 26 lits répartis en chambre de 5 à 8lits à deux pas de la plage, dont nous profiterons tous les jours ensoleillés!

Une grande salle, le jardin fruitier et l’équipe cuisine permettent à chacun de s’associer au fonctionnement de ses vacances!

L’équipe d’animation, professionnelle et diplômée, garantie le respect de la législation et des gestes barrières adaptés au séjour de vacances.

Départ le lundi de Montpellier et retour le vendredi sur la Place Salengro!

Pour inscrire votre enfant, rien de plus simple: remplissez la fiche d’inscription, présente sur le site ou demandez là par SMS au 0769138959 ou venez nous voir au local PePs 6, place Salengro! Vous pourrez ensuite connaître vos aides et le reste à payer puis remplir la fiche sanitaire directement en ligne!

NDRoute Palavas 131 Av. Saint-Maurice, 34250 Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.assopeps.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0769138959 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@assopeps.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T10:00:00+02:00 – 2023-10-23T23:59:00+02:00

2023-10-27T00:00:00+02:00 – 2023-10-27T18:00:00+02:00

socialisation milieu naturel

asso PePs