NDIAZ + FLEUVES LE CAC, 5 mai 2023, CONCARNEAU.

LE CAC – Ville de Concarneau présente (1-1068963 ; 2-1068964 ; 3-1068965) NDIAZ + FLEUVES Musique bretonne Ndiaz An diaz [‘ndiaz] n.m. (mot breton : diazez « base, fondement ») Riche d’une solide expérience acquise dans les festoù-noz, les quatre complices affirment leur conception de la transe avec une musique à danser ouverte sur le monde ; Youn Kamm orientalise sa trompette aux parfums de Liban et de Turquie. Avec la danse en rond pour fondation, les musiques populaires du monde comme horizon, et l’improvisation comme ligne de fuite, ‘Ndiaz invente une musique hybride, dépaysée qui serait allée chercher ailleurs le moyen de s’ancrer davantage ici. Fleuves Tout en construisant entièrement leur répertoire en s’inspirant des rythmiques des danses traditionnelles de Bretagne, les trois musiciens développent une musique électro originale à fort potentiel cinématique. Les compositions du groupe décloisonnent ainsi les genres et développe des sonorités d’une fraicheur originale, électronique, fractale, raffinée et captivante. Fleuves est une invitation à se mettre en mouvement ; de rondeurs lancinantes en pointes incisives, la musique du trio façonne une transe quasi lévitative ! Le groupe fait ainsi partie de cette nouvelle génération de musicien en Bretagne, ancrée dans les musiques populaires et aguerrie aux esthétiques actuelles innovantes… Réservations PMR 02.98.50.36.43 Fleuves, N’Diaz Fleuves, N’Diaz

LE CAC CONCARNEAU 10, bd Bougainville Finistere

