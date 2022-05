#ÑCULTURE Aix-en-Provence, 18 mai 2022, Aix-en-Provence.

#ÑCULTURE Le CUBE – Espace Plateau 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

2022-05-18 15:00:00 – 2022-05-18 18:00:00 Le CUBE – Espace Plateau 29 avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

#ÑCulture est un projet qui se déroulera à la faculté ALLSH d’Aix-en-Provence. Ce projet a pour but de se réunir et de se rassembler pour un moment de partage autour de la culture hispanique. Durant cet événement, les participants seront conviés à un blind test avec des musiques d’origine espagnole et latinoaméricaine, à une lotería, un atelier de comparaison d’expressions idiomatiques et pourront profiter d’un buffet qui sera mis à disposition des participants. Ils pourront gagner deux tests de langue SIELE. D’autres associations étudiantes seront présentes pour promouvoir leurs engagements ainsi que leurs projets.

Après-midi avec plusieurs stands autour de la culture hispanophone (blind test, jeux de société, collation) dans la salle Plateau au Cube

+33 6 29 04 56 15

Le CUBE – Espace Plateau 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

