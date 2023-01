NBA Paris Game 2023 : Chicago Bulls vs Detroit Pistons AccorArena Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

NBA Paris Game 2023 : Chicago Bulls vs Detroit Pistons AccorArena, 19 janvier 2023, Paris. Le jeudi 19 janvier 2023

de à

. payant De 220 à 1 888 € Le Jeudi 19 Janvier 2023 les Bulls de Chicago affrontent les Pistons de Detroit à l’Accor Arena de Paris pour le NBA Paris Game 2023 ! Après avoir accueilli, en 2020, le tout 1er match de saison régulière de NBA en France, l’Accor Arena remet ça ! Venez acclamer les Chicago Bulls (six fois champions NBA) et les Detroit Pistons (trois fois champions NBA) le 19 janvier 2023 sur leur parquet ! Au programme, le meilleur du basket américain avec des joueurs All-Star (DeMar DeRozan, Zach LaVine). Le NBA Paris Game 2023 marquera le troisième match des Bulls à Paris. Chicago pourra compter sur le talent de DeMar DeRozan, cinq fois NBA All-Star, Zach LaVine, deux fois NBA All-Star et Nikola Vucevic (Monténégro), deux fois NBA All-Star. L’ex franchise de Michael Jordan a remporté six championnats NBA en huit ans. Les Pistons joueront leur premier match en France. Detroit compte actuellement dans ses rangs Cade Cunningham ainsi que Jerami Grant, médaillé d’or olympique 2020, le français Killian Hayes, ainsi que Saddiq Bey et Isaiah Stewart qui ont fait parti de l’équipe NBA All-Rookie en 2021. Les Pistons ont remporté des titres NBA en 1989, 1990 et 2004. AccorArena 8 boulevard de Bercy 75012 Paris Contact : https://www.accorarena.com/fr/programmation/nba-paris-game-2023–0997d https://nbaexperiences.com/nba-paris-games-2023?utm_source=nbaevents.com&utm_medium=referral&utm_campaign=nba_events_homepage_global_games_paris

NBA Paris Game NBA Paris Game 2023

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu AccorArena Adresse 8 boulevard de Bercy Ville Paris lieuville AccorArena Paris Departement Paris

AccorArena Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

NBA Paris Game 2023 : Chicago Bulls vs Detroit Pistons AccorArena 2023-01-19 was last modified: by NBA Paris Game 2023 : Chicago Bulls vs Detroit Pistons AccorArena AccorArena 19 janvier 2023 AccorArena Paris Paris

Paris Paris