Nazim alias “Spipih“ Mon Café Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Nazim alias “Spipih“ Mon Café, 22 avril 2022, Marseille. Nazim alias “Spipih“

Mon Café, le vendredi 22 avril à 21:00

Nazim alias “Spipih “ un chanteur d’origine kabyle algérien , guitariste chanteur et auteur Actuellement a marseille Il sera notamment accompagné d’un percussionniste Et il vont vous accompagnez musicalement avec une inspiration méditerranéenne Un répertorie varié entre le kabyle , l’arabe et le français SPIPIH vous proposera.

Entrée libre

♫♫♫ Mon Café 10 place Jean Jaurès 13001 Marseille Marseille La Plaine Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T21:00:00 2022-04-22T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Mon Café Adresse 10 place Jean Jaurès 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Mon Café Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Mon Café Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Nazim alias “Spipih“ Mon Café 2022-04-22 was last modified: by Nazim alias “Spipih“ Mon Café Mon Café 22 avril 2022 marseille Mon Café Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône