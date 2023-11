Combattre au Moyen-âge Nazelles-Négron, 4 novembre 2023, Nazelles-Négron.

Nazelles-Négron,Indre-et-Loire

Le samedi 4 Novembre 2023 à partir de 17h, au centre socio-culturel de Nazelles-Négron, plongez dans le Moyen Âge avec la troupe médiévale Les Lames Amboisiennes et la guide-conférencière de Visiter l’Histoire.

Entrée gratuite..

On Saturday November 4, 2023 from 5pm, at the Nazelles-Négron socio-cultural center, plunge into the Middle Ages with the medieval troupe Les Lames Amboisiennes and the Visiter l’Histoire guide-lecturer.

Free admission.

El sábado 4 de noviembre de 2023 a partir de las 17:00 h, en el centro sociocultural de Nazelles-Négron, sumérjase en la Edad Media con la compañía medieval Les Lames Amboisiennes y la guía-conferenciante Visiter l’Histoire.

Entrada gratuita.

Tauchen Sie am Samstag, den 4. November 2023, ab 17 Uhr im soziokulturellen Zentrum von Nazelles-Négron mit der Mittelaltertruppe Les Lames Amboisiennes und der Fremdenführerin von Visiter l’Histoire ins Mittelalter ein.

Eintritt frei.

