NAZEBROCK Lattes, 25 mars 2022, Lattes.

NAZEBROCK Lattes

2022-03-25 – 2022-02-05

Lattes Hérault Lattes

Ne manquez pas « Nazebrock » au Théâtre Jacques Cœur le 05 février 2022 à 21h!

L’acteur Grégory Nardella, bien connu du public de Jacques Coeur se déploie avec l’univers de l’écrivain Daniel Lemahieu. Un auteur qu’il a côtoyé et suivi durant des années qui furent parmi les plus belles de sa carrière. Il nous fait cadeau de cette soirée poétique et singulière.

« Après la chute du mur de Berlin, un radeau à la dérive d’Apparatchiks en fuite est pris d’assaut par les représentants des impérialismes occidentaux victorieux. »

Bye bye Lehrstück, 1990. Des fragments de textes tirés de l’œuvre de Daniel Lemahieu et mis en musique…Rock… Ils s’intercalent avec des textes d’Emanuel Darley, avec qui Daniel Lemahieu avait aussi une complicité et une affinité, toute particulière.

L’écriture Lemahiesque

Le mot fait le son, le son fait le jeu ! Le détournement des mots, les tournures dialectales, les chocs langagiers, les collisions de sons qui émaillent le tissu du discours…comme un magma de langage qui crée du sens…

Pass sanitaire obligatoire

Ne manquez pas « Nazebrock » au Théâtre Jacques Cœur le 05 février 2022 à 21h!

+33 4 99 52 00 95 http://www.ville-lattes.fr/theatre-jacques-coeur/

Ne manquez pas « Nazebrock » au Théâtre Jacques Cœur le 05 février 2022 à 21h!

L’acteur Grégory Nardella, bien connu du public de Jacques Coeur se déploie avec l’univers de l’écrivain Daniel Lemahieu. Un auteur qu’il a côtoyé et suivi durant des années qui furent parmi les plus belles de sa carrière. Il nous fait cadeau de cette soirée poétique et singulière.

« Après la chute du mur de Berlin, un radeau à la dérive d’Apparatchiks en fuite est pris d’assaut par les représentants des impérialismes occidentaux victorieux. »

Bye bye Lehrstück, 1990. Des fragments de textes tirés de l’œuvre de Daniel Lemahieu et mis en musique…Rock… Ils s’intercalent avec des textes d’Emanuel Darley, avec qui Daniel Lemahieu avait aussi une complicité et une affinité, toute particulière.

L’écriture Lemahiesque

Le mot fait le son, le son fait le jeu ! Le détournement des mots, les tournures dialectales, les chocs langagiers, les collisions de sons qui émaillent le tissu du discours…comme un magma de langage qui crée du sens…

Pass sanitaire obligatoire

Lattes

dernière mise à jour : 2022-01-04 par OT MONTPELLIER