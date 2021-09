Martigues Le Rallumeur d'étoiles Bouches-du-Rhône, Martigues NAZAR KHAN Le Rallumeur d’étoiles Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

NAZAR KHAN Le Rallumeur d’étoiles, 15 octobre 2021, Martigues. NAZAR KHAN

Le Rallumeur d’étoiles, le vendredi 15 octobre à 19:30

Concert de NAZAR KHAN – Musiques Indiennes / Électro (Sitar – Sitar électrique – machine..) Issu d’une famille de musiciens, Nazar Khan joue depuis ses dix ans. Pour parfaire le savoir qui lui a été transmis par sa famille, il a étudié la musique à l’Université des Arts du Rajasthan où il a obtenu un Master. En Inde, il a effectué plus de 1500 concerts en solo ou en groupe pour tous types d’évènements (Festivals, concerts classiques, groupes de musique fusion, musique du monde, cinéma, musique du Rajasthan, etc…). Il a enregistré plusieurs CD. Il a aussi enseigné pendant quatre ans au sein d’une école de musique. Ses domaines d’intervention étaient la pratique du sitar pour adultes et enfants ainsi que l’enseignement théorique des fondamentaux de la musique classique indienne. Mise en bouche (et oreilles) : [https://youtu.be/evk-yIn6OK4](https://youtu.be/evk-yIn6OK4) Entrée à prix libre et conscient Adhésion à l’asso Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre ♫♫♫ Le Rallumeur d’étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T19:30:00 2021-10-15T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Le Rallumeur d'étoiles Adresse Quai Brescon 13500 MARTIGUES Ville Martigues lieuville Le Rallumeur d'étoiles Martigues