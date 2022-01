Nayrwulf / gva / hip hop folk Urgence Disk Records, 10 février 2022, Genève.

Urgence Disk Records, le jeudi 10 février à 18:30

Nayrwulf, Live looping and Beatmaking Un musicien genevois mélangeant plusieurs styles et instruments différents. De la folk, du reggae, et du rap, des beats poignants et des mélodies planantes. Le tout accompagné de textes en anglais et francais [https://www.youtube.com/channel/UCqDY8dBGwpFizQ6wzGF4MuA](https://www.youtube.com/channel/UCqDY8dBGwpFizQ6wzGF4MuA) [https://soundcloud.com/lutfiu…/sets/extracting-the-demons](https://soundcloud.com/lutfiu…/sets/extracting-the-demons)

Prix libre pour le groupe

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction



