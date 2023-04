MARCHE GOURMANDE EN MOYENNE MONTAGNE 1620 chemin des Goutys, 14 mai 2023, Nayemont-les-Fosses.

Sur un itinéraire partant de l’Aire des Goutys et passant par divers chemins et sentiers forestiers au pied de l’Ormont, laissez vous surprendre par ce parcours familial de 8km, ponctué de 5 pauses gourmandes.

Sur réservation, date limite des inscriptions : 2 mai.. Tout public

Dimanche 2023-05-14 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-14 17:00:00. 27 EUR.

1620 chemin des Goutys

Nayemont-les-Fosses 88100 Vosges Grand Est



On an itinerary starting from the Aire des Goutys and passing by various paths and forest trails at the foot of the Ormont, let yourself be surprised by this 8km family trail, punctuated by 5 gourmet breaks.

On reservation, deadline of the inscriptions: May 2nd.

En un itinerario que parte del Aire des Goutys y pasa por varios senderos y pistas forestales al pie del Ormont, déjese sorprender por este recorrido familiar de 8 km, salpicado de 5 pausas gastronómicas.

Reserva obligatoria, fecha límite de inscripción: 2 de mayo.

Auf einer Route, die von der Aire des Goutys ausgeht und über verschiedene Wege und Waldpfade am Fuße des Ormont führt, lassen Sie sich von dieser 8 km langen Familienstrecke überraschen, die von 5 Schlemmerpausen unterbrochen wird.

Mit Reservierung, Anmeldeschluss: 2. Mai.

