CONFÉRENCE : « INCIDENCE DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE CONCERNANT LES FORÊTS VOSGIENNES » 1620 chemin des Goutys, 5 mai 2023, .

Conférence de l’Association d’éducation de loisirs et d’activités de Nayemont-les-Fosses, présentée par Marie-Claire Pierret, Professeure à l’Université de Strasbourg – HDR, Directrice de l’Observatoire Hydro-Géochimique de l’Environnement (OHGE).

Le thème de la conférence : observer la forêt : enjeux face aux défis actuels (changement climatique, sylviculture). 35 ans d’études d’un écosystème forestier vosgien – Observatoire Hydro-Géochimique de l’Environnement.. Tout public

Vendredi 2023-05-05 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-05 22:00:00. 0 EUR.

1620 chemin des Goutys ELAN

Nayemont-les-Fosses 88100 Vosges Grand Est



Conference of the Association of Education, Leisure and Activities of Nayemont-les-Fosses, presented by Marie-Claire Pierret, Professor at the University of Strasbourg – HDR, Director of the Hydro-Geochemical Observatory of the Environment (OHGE).

The theme of the conference: observing the forest: issues facing the current challenges (climate change, silviculture). 35 years of studies of a Vosges forest ecosystem – Observatoire Hydro-Géochimique de l’Environnement.

Conferencia de la Asociación de Educación, Ocio y Actividades de Nayemont-les-Fosses, presentada por Marie-Claire Pierret, Profesora de la Universidad de Estrasburgo – HDR, Directora del Observatorio Hidrogeoquímico del Medio Ambiente (OHGE).

El tema de la conferencia: Observar el bosque: retos actuales (cambio climático, silvicultura). 35 años de estudios de un ecosistema forestal de los Vosgos – Observatoire Hydro-Géochimique de l’Environnement.

Konferenz der Association d’éducation de loisirs et d’activités de Nayemont-les-Fosses, präsentiert von Marie-Claire Pierret, Professorin an der Universität Straßburg – HDR, Direktorin des Observatoire Hydro-Géochimique de l’Environnement (OHGE).

Das Thema der Konferenz: Den Wald beobachten: Herausforderungen angesichts der aktuellen Herausforderungen (Klimawandel, Forstwirtschaft). 35 Jahre Studien eines Waldökosystems in den Vogesen – Observatoire Hydro-Géochimique de l’Environnement (Hydrogeochemisches Umweltobservatorium).

