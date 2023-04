Exposition Artistes en Herbes Nayart, Minoterie Nay Catégories d’Évènement: Nay

Exposition Artistes en Herbes
Nayart, Minoterie
1 juin 2023 - 25 juin 2023
Nay, Pyrénées-Atlantiques

Exposition des travaux des écoles montrant les œuvres réalisées par les écoles primaires du territoire avec qui Nayart a collaboré durant l'année scolaire 2022-2023. L'objectif est de mettre en valeur les travaux des élèves et le travail réalisé entre les établissements scolaires et l'association Nayart (suite aux ateliers de création réalisés avec les artistes plasticiens de l'association). Il s'agit donc de la finalité du projet « voyager dans l'art » mis en place par l'association.

