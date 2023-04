Exposition « Corps traversés » 22 chemin de la minoterie, 30 juin 2023, Nay.

A l’occasion de cette exposition rassemblant des œuvres des artistes Nathalie Deshairs (30) et Etienne Gros (93), un dialogue autour du corps s’opère. Autour du corps pictural, se répand une vie, se dessine des expériences, voire des expérimentations qu’Etienne Gros entretient par des procédés déconcertants et puissants en dessinant des silhouettes de fumées, en façonnant des corps de mousse et en sculptant dans des couleurs caravagesques des tronçons de membres soulignés par de grandes échelles. Chez Nathalie Deshairs, le frottement, l’effacement renvoie à une autre apparition ou à une autre disparition.

Etienne Gros et Nathalie Deshairs s’accordent finalement bien, faisant du corps des croissances échappant aux stéréotypes. Non, le corps peut tout aussi bien être autre chose, une enveloppe, un « décor » pour la part d’ « autour » et donc de vie qu’il suggère..

2023-06-30 à ; fin : 2023-09-17 . EUR.

22 chemin de la minoterie Espace d’arts contemporains

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of this exhibition gathering works of the artists Nathalie Deshairs (30) and Etienne Gros (93), a dialogue around the body takes place. Around the pictorial body, a life spreads, experiments are drawn, even experiments that Etienne Gros maintains by disconcerting and powerful processes by drawing silhouettes of smoke, by shaping bodies of foam and by sculpting in Caravaggio’s colors sections of limbs underlined by large scales. With Nathalie Deshairs, the rubbing, the erasure refers to another appearance or another disappearance.

Etienne Gros and Nathalie Deshairs finally agree well, making of the body growths escaping the stereotypes. No, the body can just as well be something else, an envelope, a « decor » for the part of « around » and thus of life that it suggests.

Con motivo de esta exposición que reúne obras de los artistas Nathalie Deshairs (30) y Etienne Gros (93), se entabla un diálogo en torno al cuerpo. Alrededor del cuerpo pictórico se despliega una vida, toman forma experimentos, incluso experimentos que Etienne Gros mantiene a través de procesos desconcertantes y potentes dibujando siluetas de humo, dando forma a cuerpos de espuma y esculpiendo en colores de Caravaggio secciones de miembros subrayadas por grandes escamas. En la obra de Nathalie Deshairs, el roce, el borrado remite a otra aparición o a otra desaparición.

Etienne Gros y Nathalie Deshairs se llevan finalmente bien, haciendo del cuerpo crecimientos que escapan a los estereotipos. No, el cuerpo puede igualmente ser otra cosa, un envoltorio, un « decorado » para la parte de « alrededor » y por tanto de vida que sugiere.

In dieser Ausstellung mit Werken der Künstler Nathalie Deshairs (30) und Etienne Gros (93) findet ein Dialog über den Körper statt. Um den malerischen Körper herum breitet sich ein Leben aus, zeichnen sich Erfahrungen und sogar Experimente ab, die Etienne Gros durch verwirrende und kraftvolle Verfahren aufrechterhält, indem er Silhouetten aus Rauch zeichnet, Körper aus Schaumstoff formt und in karavagischen Farben Abschnitte von Gliedmaßen skulpturiert, die durch große Maßstäbe hervorgehoben werden. Bei Nathalie Deshairs verweist die Reibung, die Auslöschung auf ein anderes Erscheinen oder ein anderes Verschwinden.

Etienne Gros und Nathalie Deshairs passen schließlich gut zusammen, indem sie aus dem Körper Zuwächse machen, die sich den Stereotypen entziehen. Nein, der Körper kann genauso gut etwas anderes sein, eine Hülle, ein « Dekor » für den Teil des « Drumherum » und damit des Lebens, den er suggeriert.

