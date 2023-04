Cercle des joueurs 16 Rue du Docteur Talamon, 3 juin 2023, Nay.

Chaque 1er samedi du mois, un petit groupe de joueurs (ados/adultes) se réunit régulièrement à la ludothèque sur le temps d’ouverture hebdomadaire. Ces joueurs ont pour leitmotiv de partager leur envie de jouer ainsi que leurs jeux « fétiches » du moment. Ce cercle ne demande qu’à s’agrandir, à bon entendeur ….

16 Rue du Docteur Talamon Ludothèque

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Every first Saturday of the month, a small group of players (teenagers/adults) meets regularly at the toy library during the weekly opening hours. The leitmotiv of these players is to share their desire to play as well as their « favorite » games of the moment. This circle is looking to grow, so let’s hear it!

Cada primer sábado de mes, un pequeño grupo de jugadores (adolescentes/adultos) se reúne regularmente en la ludoteca durante el horario de apertura semanal. El leitmotiv de estos jugadores es compartir sus ganas de jugar así como sus juegos « favoritos » del momento. Este círculo busca ampliarse, así que ¿te apuntas?

Jeden ersten Samstag im Monat trifft sich eine kleine Gruppe von Spielern (Jugendliche/Erwachsene) regelmäßig in der Ludothek, um die wöchentlichen Öffnungszeiten zu nutzen. Das Leitmotiv dieser Spieler ist es, ihre Lust am Spielen und ihre aktuellen Lieblingsspiele zu teilen. Dieser Kreis möchte sich noch vergrößern

