Fête des tout petits 16 Rue du Docteur Talamon, 25 mai 2023, Nay.

Dans le cadre de sa saison culturelle de la journée des familles, le Relais Petite Enfance et la ludothèque de la Communauté de communes du Pays de Nay organisent une fête pour les plus jeunes (0-4ans) à tous les étages de l’Espace Famille du Pays de Nay.

Pour débuter la matinée, place au théâtre d’ombres. Une représentation d’une dizaine de minutes immergera les tout-petits dans un univers imaginaire.

Plusieurs ateliers « antigaspi » rythmeront cette matinée réservée aux plus jeunes accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistantes maternelles..

2023-05-25 à ; fin : 2023-05-25 12:00:00. EUR.

16 Rue du Docteur Talamon Espace Famille

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of its cultural season of the family day, the Relais Petite Enfance and the toy library of the Community of communes of the Pays de Nay organize a party for the youngest (0-4 years) on all the floors of the Family Space of the Pays de Nay.

To begin the morning, the shadow theater will be performed. A ten-minute performance will immerse the little ones in an imaginary universe.

Several « antigaspi » workshops will punctuate this morning reserved for the youngest accompanied by their parents, grandparents or nursery assistants.

En el marco de su temporada cultural del día de la familia, el Relais Petite Enfance y la ludoteca de la Communauté de communes du Pays de Nay organizan una fiesta para los más pequeños (0-4 años) en todas las plantas del Espace Famille du Pays de Nay.

Para empezar la mañana, se representará teatro de sombras. Una representación de diez minutos sumergirá a los más pequeños en un mundo imaginario.

Varios talleres « antigaspi » puntuarán esta mañana reservada a los más pequeños acompañados de sus padres, abuelos o asistentes de guardería.

Im Rahmen der Kultursaison zum Familientag organisieren das Relais Petite Enfance und die Ludothek der Communauté de communes du Pays de Nay ein Fest für die Jüngsten (0-4 Jahre) auf allen Etagen des Espace Famille du Pays de Nay.

Zu Beginn des Vormittags gibt es ein Schattentheater. Eine zehnminütige Vorstellung lässt die Kleinen in eine Fantasiewelt eintauchen.

Mehrere Workshops zum Thema « Anti-Essen » rhythmisieren diesen Vormittag für die Jüngsten, die von ihren Eltern, Großeltern oder Kindergärtnerinnen begleitet werden.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay