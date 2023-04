Chasse au goûter perdu Devant la mairie, 24 mai 2023, Nay.

L’équipe de l’Espace de Vie Sociale vous invite à prendre un bol d’air en famille au détour des rues de Nay et à décoder le message secret qui vous permettra de retrouver le goûter perdu..

2023-05-24 à ; fin : 2023-05-24 17:00:00. EUR.

Devant la mairie Place de la République

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The team of the Espace de Vie Sociale invites you to take a breath of fresh air with your family in the streets of Nay and to decode the secret message that will allow you to find the lost snack.

El equipo del Espace de Vie Sociale le invita a respirar aire fresco en familia por las calles de Nay y a descifrar el mensaje secreto que le permitirá encontrar la merienda perdida.

Das Team des Espace de Vie Sociale lädt Sie ein, mit Ihrer Familie in den Straßen von Nay frische Luft zu schnappen und die geheime Botschaft zu entschlüsseln, mit deren Hilfe Sie den verlorenen Snack wiederfinden können.

