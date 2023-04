Fête du jeu Jardin publics, 13 mai 2023, Nay.

Votre rendez-vous ludique, à l’initiative de la Commune de Nay, aura lieu cette année sous les bons auspices des arbres du jardin public.

C’est ainsi que vous pourrez profiter des jeux variés proposés par les différents acteurs ludiques de la plaine.

Cette année, des élèves de deux écoles de notre belle contrée viendront présenter les jeux qu’ils auront créés ensemble dans le courant de l’année.

Repli salle Petit Boy en cas de pluie..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 18:00:00. EUR.

Jardin publics

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Your ludic appointment, at the initiative of the Commune of Nay, will take place this year under the good auspices of the trees of the public garden.

Thus, you will be able to enjoy the various games proposed by the different ludic actors of the plain.

This year, students from two schools of our beautiful region will come to present the games they have created together during the year.

Fallback to the Petit Boy room in case of rain.

Su cita lúdica, iniciada por la Comuna de Nay, tendrá lugar este año bajo los buenos auspicios de los árboles del jardín público.

Así podrás aprovechar los diversos juegos propuestos por los diferentes actores lúdicos de la llanura.

Este año, los alumnos de dos escuelas de nuestra hermosa región vendrán a presentar los juegos que han creado juntos durante el año.

Retorno a la sala Petit Boy en caso de lluvia.

Ihr Spieletreffen, das auf Initiative der Gemeinde Nay stattfindet, wird dieses Jahr unter den guten Vorzeichen der Bäume des öffentlichen Gartens abgehalten.

So können Sie die vielfältigen Spiele genießen, die von den verschiedenen Spielveranstaltern der Ebene angeboten werden.

In diesem Jahr werden Schüler zweier Schulen aus unserer schönen Gegend ihre Spiele vorstellen, die sie im Laufe des Jahres gemeinsam entwickelt haben.

Ausweichen in den Saal Petit Boy bei Regen.

Mise à jour le 2023-04-08 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay