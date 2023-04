Soirée jeux 16 Rue du Docteur Talamon, 5 mai 2023, Nay.

Dans le cadre de sa saison culturelle la Communauté de communes du Pays de Nay propose une soirée jeux. Une soirée qui débute dès la sortie de l’école pour tous, puis réservée aux ados et aux adultes à partir de 20h. Les Marie’s et les joueurs qui le souhaitent, vous proposeront de jouer ensembleà leurs découvertes ludiques du moment.

Pour agrémenter cette parenthèse ludique, venez également partager quelques préparations culinaires, façon auberge espagnole..

2023-05-05

16 Rue du Docteur Talamon Ludothèque

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of its cultural season, the Community of communes of the Pays de Nay proposes a game night. An evening that begins at the end of the school day for all, then reserved for teenagers and adults from 8pm. The Marie?s and the players who wish to do so, will propose you to play together their playful discoveries of the moment.

To enhance this playful interlude, come and share some culinary preparations, like a Spanish inn.

En el marco de su temporada cultural, la Communauté de communes du Pays de Nay propone una velada de juegos. Una velada que comienza al final de la jornada escolar para todos, y luego se reserva a los adolescentes y adultos a partir de las 20h. Los marianos y los jugadores que lo deseen les propondrán jugar juntos a sus descubrimientos actuales en materia de juegos.

Para realzar este interludio lúdico, venga a compartir algunas preparaciones culinarias, como en una posada española.

Im Rahmen der Kultursaison bietet die Communauté de communes du Pays de Nay einen Spieleabend an. Der Abend beginnt für alle nach der Schule und ist ab 20 Uhr den Jugendlichen und Erwachsenen vorbehalten. Die Marie?s und die Spieler, die es wünschen, bieten Ihnen an, gemeinsam ihre aktuellen Spielentdeckungen zu spielen.

Um diese spielerische Klammer zu vervollständigen, können Sie auch einige kulinarische Zubereitungen im Stil einer Auberge espagnole teilen.

