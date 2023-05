Colloque 8 Cours Pasteur, 4 mai 2023, .

Inscrite dans le cadre des animations de la Fête du Fer organisée pour la première fois à l’échelle de l’itinéraire culturel européen la Route du Fer dans les Pyrénées, cette rencontre multidisciplinaire s’intéresse à la problématique de valorisation et de positionnement du patrimoine comme levier de dynamisation des territoires, notamment de territoires « carrefours ». A l’échelle du Pays de Nay, le patrimoine sidérurgique de la Vallée de l’Ouzom servira d’exemple pour démontrer, comment au cours des dernières années, les engrenages se sont emboîtés pour aboutir au développement d’une offre touristique cohérente à l’image d’un territoire.

Venez assister à ce colloque autour du thème « Le Patrimoine, une opportunité pour les territoires »..

2023-05-04

8 Cours Pasteur Salle multiservices

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This multidisciplinary meeting is part of the activities of the Iron Festival organized for the first time on the scale of the European cultural itinerary the Iron Route in the Pyrenees. It will focus on the problem of valorization and positioning of heritage as a lever for the dynamization of territories, particularly « crossroads » territories. On the scale of the Pays de Nay, the iron and steel heritage of the Ouzom Valley will be used as an example to demonstrate how, over the last few years, the gears have been interlocked to develop a coherent tourist offer in the image of a territory.

Come and attend this conference on the theme « Heritage, an opportunity for the territories ».

Este encuentro multidisciplinar, que se inscribe en las actividades del Festival del Hierro organizado por primera vez a escala del itinerario cultural europeo, la Ruta del Hierro en los Pirineos, se ocupa de la problemática de la promoción y el posicionamiento del patrimonio como palanca de dinamización de los territorios, en particular de los territorios « encrucijada ». A escala del Pays de Nay, el patrimonio siderúrgico del valle del Ouzom servirá de ejemplo para demostrar cómo, en los últimos años, se han engranado los engranajes para desarrollar una oferta turística coherente a imagen de un territorio.

Asista a esta conferencia sobre el tema « El patrimonio, una oportunidad para los territorios ».

Im Rahmen der Veranstaltungen des Eisenfestes, das zum ersten Mal auf der europäischen Kulturroute der Eisenstraße in den Pyrenäen organisiert wird, befasst sich dieses multidisziplinäre Treffen mit der Problematik der Aufwertung und Positionierung des Kulturerbes als Hebel zur Dynamisierung der Gebiete, insbesondere der « Knotenpunkte ». In der Region Pays de Nay wird das Eisen- und Stahlindustrieerbe des Ouzom-Tals als Beispiel dienen, um zu zeigen, wie in den letzten Jahren die Zahnräder ineinander gegriffen haben, um ein kohärentes touristisches Angebot zu entwickeln, das dem Image einer Region entspricht.

Besuchen Sie das Kolloquium zum Thema « Das Kulturerbe, eine Chance für die Regionen ».

