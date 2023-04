A vos jeux, prêts, triez et économisez ! Chemin des Coteaux, 3 mai 2023, Nay.

Les services de la Communauté de communes du Pays de Nay et leurs partenaires s’associent dans le cadre de ces journées des famille pour vous proposer des animations variées et gratuites à partager tous ensemble (enfants, parents, grands-parents, amis).

Lors de cette animation, vous découvrirez des petits gestes pour économiser avec les Compagnons Bâtisseurs et Soliha, à vous de jouer !!! En famille, testez-vous sur les éco-gestes et profitez d’un atelier bricolage avec le Bricobus Vallées.

Vérifiez vos connaissances en relevant les défis des jeux « Mistigri zéro-déchet » et le challenge du tri.

Gagnez votre brevet d’éco-citoyen et repartez avec un kit pour mettre en pratique quelques éco gestes chez vous.

Sur inscription..

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-03 17:00:00. EUR.

Chemin des Coteaux Espace de vie sociale

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The services of the Community of communes of the Pays de Nay and their partners join together within the framework of these days of the family to propose you varied and free animations to share all together (children, parents, grandparents, friends).

During this animation, you will discover small gestures to save with the Compagnons Bâtisseurs and Soliha, it’s up to you to play! As a family, test yourself on eco-gestures and enjoy a DIY workshop with the Bricobus Vallées.

Test your knowledge by taking up the challenges of the « Mistigri zero waste » game and the sorting challenge.

Win your eco-citizen certificate and leave with a kit to put into practice some eco gestures at home.

On registration.

Los servicios de la Mancomunidad de Municipios del País de Nay y sus socios se unen en estas jornadas familiares para ofrecerle diversas actividades gratuitas que podrá compartir con todos (niños, padres, abuelos, amigos).

Durante esta animación, descubrirá pequeños gestos para ahorrar dinero con los Compagnons Bâtisseurs y Soliha En familia, ponte a prueba con los gestos ecológicos y disfruta de un taller de bricolaje con el Bricobus Vallées.

Ponga a prueba sus conocimientos participando en el juego « Mistigri residuo cero » y en el desafío de clasificación.

Gana tu certificado de eco-ciudadano y sal con un kit para poner en práctica algunas acciones ecológicas en casa.

Inscripción previa.

Die Dienststellen der Communauté de communes du Pays de Nay und ihre Partner schließen sich im Rahmen dieser Familientage zusammen, um Ihnen verschiedene kostenlose Animationen anzubieten, die Sie gemeinsam mit Ihren Kindern, Eltern, Großeltern und Freunden genießen können.

Bei dieser Veranstaltung lernen Sie von den Compagnons Bâtisseurs und Soliha, wie Sie mit kleinen Gesten Geld sparen können – jetzt sind Sie dran! Testen Sie sich mit Ihrer Familie auf Öko-Gesten und nutzen Sie einen Bastel-Workshop mit dem Bricobus Vallées.

Überprüfen Sie Ihr Wissen, indem Sie die Herausforderungen der Spiele « Mistigri zéro-déchet » und « Challenge du tri » annehmen.

Verdienen Sie sich Ihr Öko-Bürger-Patent und nehmen Sie ein Set mit nach Hause, um einige Öko-Gesten zu Hause umzusetzen.

Anmeldung erforderlich.

