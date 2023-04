Soirée espagnole Chemin des coteaux, 29 avril 2023, Nay.

Le comité de jumelage de la ville de Nay organise une soirée espagnole avec repas, spectacle et fin de soirée dansante.

Tapas, sangria, paella confectionnée sur place réjouiront les papilles. Les Sévillanes du groupe de danseuses Pasión

Flamenca feront voyager jusqu’au sud de l’Espagne. Elles seront accompagnées par le chanteurs du groupe En Daban, lauréat 2022 du concours Chœur en Bastide et par la banda Los Compañeros.

La disposition de l’estrade et des tables a été soigneusement pensée pour que chacun puisse, au mieux, profiter du

spectacle.

Réservation jusqu’au 22 avril inclus..

Chemin des coteaux Salle Petit Boy

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The twinning committee of the city of Nay organizes a Spanish evening with meal, show and end of the evening dancing.

Tapas, sangria, paella made on the spot will delight the taste buds. The Sevillanas of the group of dancers Pasión

Flamenca will make travel to the south of Spain. They will be accompanied by the singers of the group En Daban, winner of the 2022 Ch?ur en Bastide competition, and by the band Los Compañeros.

The layout of the stage and the tables has been carefully thought out so that everyone can enjoy the show

enjoy the show.

Reservations are required until April 22nd.

El comité de hermanamiento de la ciudad de Nay organiza una velada española con cena, espectáculo y baile al final de la velada.

Tapas, sangría, paella hecha al momento harán las delicias del paladar. Las sevillanas de la Pasión

Flamenca le harán viajar al sur de España. Estarán acompañadas por los cantantes del grupo En Daban, ganador del concurso Ch?ur en Bastide 2022, y por la banda Los Compañeros.

La disposición del escenario y de las mesas está pensada para que todo el mundo pueda disfrutar del espectáculo

el espectáculo.

Es necesario reservar hasta el 22 de abril.

Das Partnerschaftskomitee der Stadt Nay organisiert einen spanischen Abend mit Essen, Show und Tanz am Ende des Abends.

Tapas, Sangria und eine vor Ort zubereitete Paella werden den Gaumen erfreuen. Die Sevillanas der Tanzgruppe Pasión Flamenco werden Sie begeistern

Flamenca werden Sie in den Süden Spaniens entführen. Begleitet werden sie von den Sängern der Gruppe En Daban, die 2022 den Wettbewerb Ch?ur en Bastide gewann, und der Band Los Compañeros.

Die Anordnung der Bühne und der Tische wurde sorgfältig durchdacht, damit jeder die Veranstaltung genießen kann

unterhaltung genießen kann.

Reservierungen sind bis zum 22. April möglich.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay