Atelier « Crée ce qu’il te plaît » 16 Rue du Docteur Talamon, 25 avril 2023, Nay.

Dans le cadre de la saison culturelle et de la journée des familles de la Communauté de communes du Pays de Nay, l’Espace Vie Sociale et la Ludothèque proposent des ateliers participatifs.

Pourquoi ne pas créer ensemble ? Tout le monde possède un savoir-faire, un talent plus ou moins caché que nous aimerions partager avec nos amis, notre famille ou encore d’illustres inconnus.

Nous vous proposons de venir confectionner des bijoux, du macramé, de la couture lors d’ateliers auxquels vous pourrez participer pendant le temps d’ouverture au public de la ludothèque. Renseignez-vous !.

2023-04-25 à ; fin : 2023-04-25 19:00:00. EUR.

16 Rue du Docteur Talamon Ludothèque

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the cultural season and the family day of the Community of communes of the Pays de Nay, the Espace Vie Sociale and the Ludothèque propose participative workshops.

Why not create together? Everybody has a know-how, a more or less hidden talent that we would like to share with our friends, our family or even with famous strangers.

We propose you to come and make jewelry, macramé, sewing during workshops in which you can participate during the time the toy library is open to the public. Ask for more information!

En el marco de la temporada cultural y del día de la familia de la Mancomunidad del País de Nay, el Espacio Vida Social y la Ludoteca proponen talleres participativos.

¿Por qué no crear juntos? Todos tenemos una habilidad, un talento más o menos oculto que nos gustaría compartir con nuestros amigos, nuestra familia o incluso ilustres desconocidos.

Te invitamos a venir a hacer bisutería, macramé y costura en talleres en los que podrás participar durante el tiempo que la ludoteca esté abierta al público. Más información

Im Rahmen der Kultursaison und des Familientags der Communauté de communes du Pays de Nay bieten das Espace Vie Sociale und die Ludothek partizipative Workshops an.

Warum nicht gemeinsam kreativ sein? Jeder hat ein Know-how, ein mehr oder weniger verstecktes Talent, das er gerne mit seinen Freunden, seiner Familie oder auch mit berühmten Unbekannten teilen möchte.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Schmuck, Makramee und Näharbeiten in Workshops herzustellen, an denen Sie während der Öffnungszeiten der Ludothek teilnehmen können. Informieren Sie sich!

Mise à jour le 2023-04-15 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay