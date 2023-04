Atelier découverte palabrart 2 Rue Les Justices, 17 avril 2023, Nay.

Partez à la découverte de la peinture au cure-dent. Une activité pour grands et petits dès 7ans, proposée et encadrée par Mireille Mathieu Grassl, animatrice. Matériel fourni, goûter offert. Réservation impérative..

2023-04-17 à ; fin : 2023-04-17 . EUR.

2 Rue Les Justices Palabrart Animation

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover the art of painting with toothpicks. An activity for adults and children from 7 years old, proposed and supervised by Mireille Mathieu Grassl, animator. Materials provided, snack offered. Reservation required.

Descubra el arte de pintar con palillos. Una actividad para adultos y niños a partir de 7 años, propuesta y supervisada por Mireille Mathieu Grassl, animadora de la actividad. Se proporciona el material y se ofrece un tentempié. Reserva obligatoria.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise und lernen Sie das Malen mit Zahnstochern kennen. Eine Aktivität für Groß und Klein ab 7 Jahren, die von der Animateurin Mireille Mathieu Grassl angeboten und betreut wird. Material wird gestellt, kostenloser Snack. Reservierung unbedingt erforderlich.

Mise à jour le 2023-03-17 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay