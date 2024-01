Jeu immersif – ENQUETE AU MUSEE Maison Carrée Nay, mercredi 21 février 2024.

Jeu immersif – ENQUETE AU MUSEE Maison Carrée Nay 21 février – 2 mars

Début : 2024-02-21 15:00

Fin : 2024-03-02 17:00

1h30 de jeu immersif avec rebondissements et fous rires garantis ! 21 février – 2 mars 1

L’association des Amis de la Maison Carrée propose 4 séances d’enquête avec animatrice et jeux de rôle, exceptionnellement dans les salles du musée de la Maison Carrée.

“Vous voilà arrivés au terme de votre formation dans la brigade criminelle. Il est l’heure de passer votre examen, qui fera de vous des experts. Une enquête de folie vous attend à la Maison Carrée !”

Maison Carrée Place de la République 64800 Nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques