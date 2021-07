Nay Maison Carrée Nay, Pyrénées-Atlantiques Nay – La Maison Carrée Maison Carrée Nay Catégories d’évènement: Nay

A l’intérieur, vous y trouverez des expositions d’art, en cette période, deux étages consacré à l’artiste Alain Huet « Des instants de gestes ». . Et enfin, vous pourrez découvrir le musée consacré au patrimoine industriel de la région: fabrication de toiles textiles, linge de maison, métiers du bois, mobilier et ski….

Gratuite. Attention nombre de places limités à l’intérieur dans le cadre du respect des gestes barrières.

Construite dans la seconde moitié du XVIème siècle par le gentilhomme François de Béarn-Bonasse, la Maison Carrée est un petit palais florentin exceptionnel en Béarn. Maison Carrée Nay 64800 Nay Pyrénées-Atlantiques

