Nay Nay Nay, Pyrénées-Atlantiques Nay fait son sapin Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Nay fait son sapin Nay, 18 décembre 2021, Nay. Nay fait son sapin Nay

2021-12-18 16:30:00 – 2021-12-18

Nay Pyrénées-Atlantiques La mairie de Nay organise une animation :

– à 16h30 vous pourrez profiter du spectacle de la compagnie “Le Goupil”

– à 17h00 il y aura un concert de Noël chanté par la chorale Corisande à l’Eglise St Vincent (organisé par le Lions Club).

– à 17h30 comme l’an dernier, à défaut de sapin naturel, Nay fera son sapin de lumières à 17h30. Lors de cette après-midi où vous pourrez faire un tour en calèche et les associations de Parents d’Elèves vous proposeront des créations gourmandes où décoratives… Pour ajouter aux lumières du sapin, des bougies seront vendues au profit de l’UNICEF. La mairie de Nay organise une animation :

– à 16h30 vous pourrez profiter du spectacle de la compagnie “Le Goupil”

– à 17h00 il y aura un concert de Noël chanté par la chorale Corisande à l’Eglise St Vincent (organisé par le Lions Club).

– à 17h30 comme l’an dernier, à défaut de sapin naturel, Nay fera son sapin de lumières à 17h30. Lors de cette après-midi où vous pourrez faire un tour en calèche et les associations de Parents d’Elèves vous proposeront des créations gourmandes où décoratives… Pour ajouter aux lumières du sapin, des bougies seront vendues au profit de l’UNICEF. +33 5 59 61 90 30 La mairie de Nay organise une animation :

– à 16h30 vous pourrez profiter du spectacle de la compagnie “Le Goupil”

– à 17h00 il y aura un concert de Noël chanté par la chorale Corisande à l’Eglise St Vincent (organisé par le Lions Club).

– à 17h30 comme l’an dernier, à défaut de sapin naturel, Nay fera son sapin de lumières à 17h30. Lors de cette après-midi où vous pourrez faire un tour en calèche et les associations de Parents d’Elèves vous proposeront des créations gourmandes où décoratives… Pour ajouter aux lumières du sapin, des bougies seront vendues au profit de l’UNICEF. ©maisoncarrée

Nay

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Nay, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Nay Adresse Ville Nay lieuville Nay