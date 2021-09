Nay Eglise Saint Vincent Nay, Pyrénées-Atlantiques Voix Corses Barbara Furtuna Eglise Saint Vincent Nay Catégories d’évènement: Nay

Voix Corses Barbara Furtuna Eglise Saint Vincent, 12 octobre 2021 20:30, Nay. 12 octobre – 9 novembre, les mardis Sur place 17 € / gratuit moins de 12 ans http://www.barbara-furtuna.fr concert de voix corses Créé il y a quinze ans au cœur du Nebbiu, en Corse, Barbara Furtuna parcourt aujourd’hui le monde. Des rives de la Méditerranée aux salles new-yorkaises, des villages haut perchés de Corse à la lointaine Asie, de collaborations avec l’ensemble baroque L’Arpeggiata ou le ténor Placido Domingo, avec les musiciens belges de Belem ou plus récemment en duo avec Roberto Alagna, les quatre artistes font rayonner la langue corse loin de ses frontières. Ils lui confèrent ainsi un message universel de tolérance, une main tendue au-delà des différences.

Fidèles aux traditions de l’île, à ses valeurs et à son histoire, Barbara Furtuna a ouvert une voie artistique quasiment unique, refusant de se laisser enfermer dans les clichés et les répertoires stéréotypés. Eglise Saint Vincent 64800 Nay 64800 Nay Pyrénées-Atlantiques mardi 12 octobre – 20h30 à 22h00

