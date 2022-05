Nay dans les années yéyés Nay, 9 juillet 2022, Nay.

Nay dans les années yéyés Nay

2022-07-09 – 2022-10-01

Nay 64800

EUR 0 0 Venez découvrir l’exposition sur les années yéyés à Nay entre 1960 et 1968. Les Fêtes de Nay entre 1961 et 1968 c’est le temps des yéyés.

1961 Johnny Halliday

1963 Johnny, Sylvie Vartan, Françoise Hardy,Claude François

1965 Hugues Aufray, Charden, Dione Warwick,Adamo

1966 Christophe, Michèle Torr, Hervé Villard…

C’est le temps des copains et à travers photos, films, témoignages, design et mode l’exposition s’attache à recréer le contexte de l’époque à Nay.

En juillet-août : ouvert tous les jours sauf le lundi : 10h-12h30 /14h30-18h30

En septembre : ouvert le mardi, mercredi, samedi : 10h-12h / 15h-18h et le jeudi et vendredi : 15h-18h

+33 5 59 13 99 65

©maison carrée

Nay

dernière mise à jour : 2022-05-21 par