Exposition – Cherchez la petite bête Place de la République Nay, samedi 17 février 2024.

Exposition – Cherchez la petite bête Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 15:00:00

fin : 2024-03-02 18:00:00

Dans le cadre de la 3e édition du mois du climat, le climat et moi, la Maison Carrée accueille une nouvelle exposition temporaire. L’exposition « Cherchez la p’tite bête » est une production de la Maison Ecocitoyenne de Bordeaux, en partenariat avec des entomologistes

passionnés de photographie et le Muséum d’Histoire Naturelle de Bordeaux, présenté en 2014.

Cette exposition offre un regard attractif sur la biodiversité de notre région. Sans vocation scientifique, cette exposition se veut avant tout esthétique. Elle propose alors une série de clichés surprenants d’insectes et d’araignées, qui raviront petits et grands curieux, et amoureux de la nature.

L’exposition, complétée par le livret de visite (contenant jeux, anecdotes et informations intéressantes) permettra au visiteur de s’immerger au cœur de ce petit monde, essentiel à la vie des jardins et campagnes.

Place de la République Maison Carrée

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine maison.carree@mairienay.fr



