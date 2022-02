Naxatras / Puta Volcano Le Molotov, 26 avril 2022, Marseille.

Le Molotov, le mardi 26 avril à 20:00

Raptus Corpus, Sound of Liberation et Le Molotov présentent Naxatras On ne sait jamais à l’avance quand arrivera le temps du changement. On ne le sait que lorsqu’il arrive. Le groupe de rock psychédélique grec Naxatras en est à sa première décennie d’existence et un nombre important de jalons ont déjà été franchis. Après 3 albums qui les ont établis dans l’underground mondial comme une force sur laquelle il faut compter, une nouvelle approche musicale a émergé chez eux, de la manière la plus naturelle. L’identité passée de Naxatras en tant que groupe de jam prédominant a été revue de l’intérieur et quelques-unes de ces traces ont finalement retrouvé leur chemin dans le jeu. Combiné à la maturité et au savoir-faire artistique apportés par le temps et les nombreuses tournées, leur nouveau son s’est connecté avec une partie de leurs anciens disques et a façonné le son de cette nouvelle ère. L’accent est désormais mis sur la chanson elle-même, sur la solide accumulation de la musicalité et de la composition, qui tire la magie du rock progressif classique des années 70 et des maîtres compositeurs de l’histoire. L’enregistrement du nouvel album avait des lacunes que seul un clavier allait pouvoir combler, c’est pour cela qu’un nouveau membre a été accueilli dans le clan. Les paysages sonores semblaient explorables, un ensemble plus large de percussions était donc indispensable. Le travail de la guitare est clair et précis, le chant a une histoire directe à raconter, tout le jeu s’est maintenant intensifié et exige un modus operandi différent. La jamming-attitude a dû céder sa place à une performance plus directe et intentionnelle. Le son analogique caractéristique de Naxatras s’est mis au service des titres, l’orchestration chirurgicale est désormais à plusieurs niveaux, de sorte que les chansons soient plus puissantes et mémorables. Le nouveau schéma de production des Magnanimous Studios de Thessaloniki (Grèce) a fourni l’approche multipiste, alliant chaleur et cristal. Tout se résume à ça. Un album qui présente un groupe à son apogée créative ; avec toute l’expérience mise à profit, avec tous les outils disponibles prêts, mélangeant les connaissances acquises, les influences imprimées et la disposition aventureuse de ce groupe de jeunes musiciens prêts à conquérir le monde. _________________ Guest: Puta Volcano (Stoner rock – Athènes, Grèce) Rouage important dans la machine reconnue qu’est le heavy/stoner grec, Puta Volcano continue de faire avancer ce qui avait été mis en marche dès 2012, lorsque leur premier EP est sorti. Athènes, en Grèce, avait déjà établi son importance en tant que berceau de sons nouveaux et passionnants et c’est exactement ce qu’était la création du premier album The Sun dans la période 2012 – 2015. Un tas de concerts grondants ont eu lieu, avec comme point d’orgue leur présence au Rockwave Festival de cette année à Athènes, aux côtés de The Black Keys, The Black Angels et 1000mods. Le repos est un luxe que le rock n’roll moderne ne peut pas se permettre. Le moteur a dû donc tourner à nouveau et l’album Harmony Of Spheres était déjà en route. En 2017, ils ont planté leurs pieds sur terre et le mélange de grunge de Seattle et de sons du désert californien a été rehaussé d’une qualité artistique et d’un parfum qui les distinguent et leur confèrent une identité unique parmi les autres groupes émergents. Juste avant que 2020 ne nous montre ses dents, AMMA, le dernier album de Puta Volcano, est sorti en mars, renforçant la relation durable avec leurs fans. Tous les éléments qui ont fait exister cette affaire en premier lieu étaient toujours présents, ce qui en fait le plus grand succès commercial de leur catalogue. _________________ Dimanche 26.04.2022 – Marseille, Le Molotov Entrées : 15,99€ Préventes: [https://my.weezevent.com/naxatras-puta-volcano](https://my.weezevent.com/naxatras-puta-volcano) _________________ Naxatras: [https://naxatras.bandcamp.com/](https://naxatras.bandcamp.com/) [https://www.facebook.com/naxatras](https://www.facebook.com/naxatras) [https://www.instagram.com/naxatras](https://www.instagram.com/naxatras) Puta Volcano: [http://putavolcano.com/](http://putavolcano.com/) [https://www.facebook.com/putavolcanoband](https://www.facebook.com/putavolcanoband) [https://www.instagram.com/putavolcano](https://www.instagram.com/putavolcano)

15,99€ en pré-vente

♫ROCK STONER♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



