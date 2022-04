Naxatras + Puta Volcano, 26 avril 2022, .

Naxatras + Puta Volcano

2022-04-26 – 2022-04-26

15 • Naxatras

Naxatras est un trio grec de hard rock psychédélique.

Leur dernier album, III, démontre l’expansion stylistique du groupe vers des territoires de rock progressif, de jazz et d’acid-rock.



• Puta Volcano

Au milieu de la lutte continuelle et agréable qu’est devenue la survie d’un groupe de rock n’ roll indépendant,

Puta Volcano construit son héritage et sa base de fans, un concert, un album, une chanson à la fois.

Retrouvez Naxatras & Puta Volcano sur la scène du Molotov !

• Naxatras

• Puta Volcano

