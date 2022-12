Nawel Ben Kraïem La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Nawel Ben Kraïem La Bellevilloise, 31 mars 2023, Paris. Le vendredi 31 mars 2023

de 20h00 à 22h00

. payant Prix sur place : 12 EUR Prix public prévente : 10 EUR

Nawel Ben Kraïem nous présente son nouvel album « Je chante un secret » au Forum de La Belleviloise ! Nawel Ben Kraïem repousse avec foi et vigueur toute idée de morcellement. Dans son art d’abord, car elle est chanteuse, mais aussi comédienne et poétesse. En 2021, elle a publié son premier recueil de poésies, J’abrite un secret, aux éditions Bruno Doucey. Cet album, dont l’idée a émergé après sa présentation théâtrale à la Maison de la poésie, en est l’écho musical. « Je chante un secret » est le cinquième album conçu par l’artiste franco-tunisienne, qui a grandi à Tunis jusqu’à ses 16 ans et qui vit aujourd’hui à Saint Denis. Nawel nous dit de sa voix exceptionnellement forte, grave, modulée à la façon des chekhates du raï ou empreinte de tension pop, qu’il ne faut pas chercher à rompre les digues protectrices de nos sentiments et de nos rêves. L’opus contient du chant, du parler-chanter, du franc-parler, de la performance, façon Patti Smith ou Kae Tempest, ouvrant les vannes de la colère et de l’énergie jusqu’à se faire peur. Nawel, en chant et en mots, fournit les armes de la reconquête intérieure. Elle porte en elle des identités multiples, des modes de vie divers, des générations perdues et des graines de futur. « Je chante un secret » est logiquement musicalement hybride, nappé d’électronique, de colères, d’atmosphères nourries à l’énergie du raï ou aux orgues mélancoliques. Co-produit avec son acolyte Nassim Kouti, guitariste et arrangeur et le londonien Tim Whelan du groupe de fusion électro-world Transglobal underground, l’album a été mixé par Mitch Olivier (Bashung, M..). La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m) Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m) Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

