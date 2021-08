Nawak – festival Ah? 2021 Parthenay, 18 septembre 2021, Parthenay.

Nawak – festival Ah? 2021 2021-09-18 18:00:00 – 2021-09-18 18:55:00

Parthenay Deux-Sèvres

Nawak – Cie Bêstîa (Rouen)

CIRQUE ACROBATIQUE ET TOUT TERRAIN

Tout public dès 3 ans – 55 minutes – Gratuit

Jauge limitée, réservation conseillée. Pass sanitaire obligatoire.

Ce que je vois est-il réel ?

Combien sont-ils ?

Est-ce un garçon ou une fille ?

Y a-t-il une histoire ?

Est-ce normal si je ne comprends rien ?

Est-ce que c’est beau ?

Et si on arrêtait de se poser 50 000 questions pour juste vivre l’instant présent et se laisser surprendre. Et si on se laissait juste faire… par son imaginaire… Nawak c’est drôle mais intrigant, c’est onirique et concret. C’est de 3 à 103 ans.

Renseignements / Réservations :

► ahsaisonetfestival.com

► 05 49 64 24 24

► resah@cc-parthenay.fr

Nawak – Cie Bêstîa (Rouen)

CIRQUE ACROBATIQUE ET TOUT TERRAIN

Tout public dès 3 ans – 55 minutes – Gratuit

Jauge limitée, réservation conseillée. Pass sanitaire obligatoire.

Ce que je vois est-il réel ?

Combien sont-ils ?

Est-ce un garçon ou une fille ?

Y a-t-il une histoire ?

Est-ce normal si je ne comprends rien ?

Est-ce que c’est beau ?

Et si on arrêtait de se poser 50 000 questions pour juste vivre l’instant présent et se laisser surprendre. Et si on se laissait juste faire… par son imaginaire… Nawak c’est drôle mais intrigant, c’est onirique et concret. C’est de 3 à 103 ans.

Renseignements / Réservations :

► ahsaisonetfestival.com

► 05 49 64 24 24

► resah@cc-parthenay.fr

Nawak – Cie Bêstîa (Rouen)

CIRQUE ACROBATIQUE ET TOUT TERRAIN

Tout public dès 3 ans – 55 minutes – Gratuit

Jauge limitée, réservation conseillée. Pass sanitaire obligatoire.

Ce que je vois est-il réel ?

Combien sont-ils ?

Est-ce un garçon ou une fille ?

Y a-t-il une histoire ?

Est-ce normal si je ne comprends rien ?

Est-ce que c’est beau ?

Et si on arrêtait de se poser 50 000 questions pour juste vivre l’instant présent et se laisser surprendre. Et si on se laissait juste faire… par son imaginaire… Nawak c’est drôle mais intrigant, c’est onirique et concret. C’est de 3 à 103 ans.

Renseignements / Réservations :

► ahsaisonetfestival.com

► 05 49 64 24 24

► resah@cc-parthenay.fr

Sylvain Frappat

dernière mise à jour : 2021-08-06 par