Journée manifeste pour la création d’un navire européen de sauvetage r r nSur invitation du PEROU (Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines), des architectes, des designers, des artistes, des juristes, des étudiants et des chercheurs d’une cinquantaine d’écoles européennes et sud-américaines se sont rassemblés pour construire un navire, nommé l’Avenir, à mettre à disposition de celles et ceux qui sauvent des vies en Méditerranée. Après deux années d’études, cette œuvre collective prend aujourd’hui corps : il s’agit d’un catamaran de 67 mètres de long sur 22,50 de large, doté de cinq ponts et en capacité d’accueillir à son bord environ 400 rescapés. r r nLe 26 juin 2022, le PEROU organise une procession à travers Marseille afin de présenter la maquette et les plans de l’Avenir jusque sur le rivage d’où, en 2024, il s’élancera vers la haute mer. r r nRendre pensable et possible ce projet, tel est l’enjeu de la soirée organisée au Mucem où maquette et plans seront installés, où les concepteurs et partenaires en dévoileront les contours et les horizons, et où l’on fera la fête pour célébrer la portée de l’hospitalité vive d’aujourd’hui et de demain. r r nAvec les concepteurs de l’Avenir (le PEROU, VPLPdesign, Atelier Marc Ferrand), les partenaires scientifiques et techniques du projet (SOS MÉDITERRANÉE, Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, Pilotes Volontaires, les cuisiniers d’I.C.I – les Grandes Tables, un collectif de juristes et de hauts fonctionnaires européens, l’Association des Usagers de la PADA, l’Association Hospitalité, Médiations, Migrations), le collectif Maraboutage. r r nDéroulé détaillé de la journée : r r n17h : Procession au départ de Coco Velten, 16 rue Bernard du Bois, 13001 r n18h : Installation et présentation – Mucem J4, forum et auditorium r n20h30 : Warm up et banquet – Mucem fort Saint-Jean, place d’Armes r n21h30 : La Famille Maraboutage (Dj’s, danseurs et performeurs) – Mucem fort Saint-Jean, place d’Armes r nMinuit-2h : After* à la Voûte Virgo, 44 boulevard Jacques Saade, 13002 r n(* bénéfices reversés à SOS MÉDITERRANÉE)

Le PEROU organise une journée manifeste pour la création d’un navire de sauvetage l’Avenir.

https://www.mucem.org/programme/navire-avenir

