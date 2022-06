Naviguez léger, 18 juin 2022, .

Naviguez léger

2022-06-18 19:00:00 – 2022-06-18

Evelyne Zou, chanteuse pa-parfaite, évolue dans un univers rempli de fantaisie et de dérision. Nico étoile, lui, manie avec subtilité le désespoir comme la beauté du monde, à la faveur de sa poésie douce-amère. Deux univers que tout oppose. Et pourtant une complicité évidente relie les deux lurons. Ils se croisent depuis des années sur les scènes des cafés-concerts de Lyon. Cette fois, ils s’associent pour faire résonner aussi bien leurs compositions que des » classiques » de la chanson française. Et comme flotter ne leur suffit pas, ils veulent aussi voler ! Leur piano suspendu au-dessus de l’eau, le duo vous invite à caresser les étoiles et à plonger dans un bon bain de fraîcheur.

departement.sport@ville-saint-amand-montrond.fr +33 2 48 63 83 19 https://www.pianodulac.eu/

Nico Etoile – Le PianO du Lac

