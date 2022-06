Naviguez Léger • Les Ephémères de la Minoterie, 1 juillet 2022, .

Naviguez Léger • Les Ephémères de la Minoterie

2022-07-01 17:00:00 – 2022-07-03 22:00:00

Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juillet

>> 18h00 || Naviguez Léger

Le PianO du Lac

Sur l’étang de Marcillé Robert

Evelyne Zou, chanteuse pa-parfaite, évolue dans un univers rempli de fantaisie et de dérision. Nico étoile, lui, manie avec subtilité le désespoir comme la beauté du monde, à la faveur de sa poésie douce-amère.

Deux univers que tout oppose. Et pourtant une complicité évidente relie les deux lurons. Ils se croisent depuis des années sur les scènes des cafés-concerts de Lyon. Cette fois, ils s’associent pour faire résonner aussi bien leurs compositions que des » classiques » de la chanson française.

Et comme flotter ne leur suffit pas, ils veulent aussi voler ! Leur piano suspendu au-dessus de l’eau, le duo vous invite à caresser les étoiles et à plonger dans un bon bain de fraîcheur.

Vendredi 1er juillet

>> 19h30 || DJ Set

A la Minoterie

La soirée se poursuit à la Minoterie avec les coups de cœur musicaux de César !

__________________________________________

Infos pratiques Naviguez Léger

>> 3 séances : Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juillet à 18h

>> Rendez-vous au Rachapt avec vos sièges pliants,plaids…

>> Accès sur site & ouverture billetterie 30 minutes avant le spectacle

>> Entrée à prix libre*

>> En cas de petite pluie le concert est maintenu grâce au piano imperméable. À vos parapluies!

>> La Minoterie reste ouverte pendant et après le spectacle vendredi 1er juillet !

## Dans le cadre des Éphémères de la Minoterie à Marcillé Robert ##

Rendez-vous tous les vendredis de juin, juillet et septembre 2022 pour profiter de la guinguette estivale !

· 17h > 20h : marché de producteurs et créateurs locaux

· 17h > 22h : bar petite resto sur place

· une animation ou un spectacle gratuit

>>> Plus d’infos : www.laminoterie.bzh

* Entrée à prix libre, qu’est-ce que c’est ?

Vous pouvez fixer vous même le tarif en fonction de vos capacités financières, la billetterie revient intégralement aux artistes :

> Prix libre (min. 6 €) : Vous pouvez donner plus pour soutenir le projet et son équipe, si vous avez un petit budget, donnez ce que vous pouvez ! Soyez les bienvenus !

> Prix conseillé (12€)

> Prix de soutien (18€) Précieux coup de pouce pour la compagnie !

dernière mise à jour : 2022-05-23 par