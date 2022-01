NAVIGUER ET RECHERCHE SUR INTERNET EN TOUTE SÉCURITÉ (N1) Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Médiathèque François Mitterrand, le mardi 5 avril à 14:00

Comment identifier les sites fiables et sécurisés Pré-requis : savoir utiliser un clavier et une souris Munissez-vous d’une clef USB si vous souhaitez installer les navigateurs Internet utilisés chez vous. Mardi 5 avril de 14h à 16h Vendredi 8 avril de 17h à 19h

Inscription à la médiathèque requise.

Découverte de différents navigateurs Internet (Internet Explorer, GoogleChrome, Firefox,) Présentation, fonctionnement et utilisation de moteurs de recherche. Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens Gironde

2022-04-05T14:00:00 2022-04-05T15:30:00

